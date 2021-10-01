Леся Нікітюк показала стрункі ноги в ультракороткій сукні

Леся Нікітюк опублікувала свіжі фото / Фото instagram.com/lesia_nikituk

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала нові фотографії та в черговий раз викликала захоплення у своїх шанувальників, які були в захваті від її ідеальної фігури і струнких ніг.

Гарячі кадри Нікітюк запостила на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча позувала перед камерою в короткій червоній сукні з декольте і оголеною спиною. Вбрання вдало підкреслило струнку фігуру зірки та її довгі ноги.

Нікітюк стояла на тлі червоного дивана у вигляді губ, а на стіні поруч був неоновий напис "Кохай".

Підписала фотографії Нікітюк смайликами у вигляді трьох червоних сердечок.

Леся Нікітюк у червоній сукні викликала захват у шанувальників / Фото instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото instagram.com/lesia_nikituk

У коментарях користувачі соцмережі зробили телеведучій безліч компліментів.

Як повідомляв Главред, днями співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників новими фото. Цього разу артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в елегантній червоній сукні, яка вигідно підкреслює пишний бюст.

Також Брежнєва опублікувала фотографії часів своєї юності. Знімки зроблено, коли їй було 15 років, а волосся було чорним і коротким.