Лана Дель Рей пішла з соцмереж і назвала причини вчинку

Лана Дель Рей / Twitter

Американська співачка Лана Дель Рей засмутила своїх шанувальників, коли вирішила піти з соцмереж.

Артистка деактивувала свої облікові записи в соцмережах в неділю, 12 вересня. Але перед тим, як це зробити, вона опублікувала відеозвернення, де пояснилася - за що кидає своїх фанатів на фанатські акаунти.

"Я хочу сказати вам просто дякую за те, що ви продовжуєте бачити мене крізь музику. Завжди важливо бути спостерігачем. Зараз я збираюся трохи звузити своє оточення і продовжувати розвивати деякі інші навички та інтереси", — повідомила своїм шанувальникам знаменитість.

Як каже виконавиця, у неї зараз багато роботи, яка "вимагає конфіденційності та прозорості". Крім цього, вона хоче "трохи звузити своє оточення" а також "розвивати деякі інші навички та інтереси".

Відео доступне на фанатській сторінці в Instagram.

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Зазвичай так починають змінювати діяльність і навчаються новій майстерності. На жаль, співачка не була настільки відвертою, так що, крім найближчих їй людей, навряд чи хтось дізнається причину її вчинку.

Як відомо, справжнє ім'я співачки - Елізабет Вулрідж Грант. Вона народилася в Нью-Йорку 21 червня 1985 року. Творчість співачки робить стилістичні відсилання до 60-х.Кар'єру вона почала в 2005 році, а в 2011 стала дуже популярною після кліпу Video Games.