Кароль заговорила про переїзд з України та згадала, як крутила роман відразу з двома

Відома співачка відверто відповіла на оригінальні запитання від своїх шанувальників.
Українська співачка Тіна Кароль відповіла на питання від своїх підписників.
У рубриці "Було / Не було" на Youtube-каналі артистки їй фанати ставили не тільки буденні, але провокаційні питання.
Хотіла б пожити в іншій країні?
За словами співачки, таке бажання у неї виникає, оскільки вона любить подорожувати.
"Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася артистка.
Іноді в подорож слід вирушати самостійно, вважає Тіна. За її словами, це трохи дивно, але необхідно.
"Спочатку тобі некомфортно. Але круто, коли ти один і без зв'язку. Відразу з'являються зовсім інші думки, згадуються всі страхи", - розповіла співачка.
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"А якщо вони подивляться цей випуск? Так, тільки обережно дуже" - з посмішкою сказала співачка.
Також Кароль зізналася, що в минулому у неї були шкідливі звички.
"Так, я палила", — посміхаючись заявила артистка.
Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль заінтригувала шанувальників гарячим фото і неоднозначним зізнанням. На фото у своєму Instagram співачка ніжно засвітила ключиці та груди в білій білизні, спустивши з плечей накидку, і закинувши голову назад.