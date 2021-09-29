"Били і принижували": Приходько розповіла, як ночувала в підвалах та була на межі життя і смерті

Анастасія Приходько пережила непростий час / instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла шокуючі подробиці про своє минуле.

На відверте зізнання артистка зважилася з нагоди досягнення 100 тисяч підписників на її сторінці в Instagram.

Приходько зазначила, що завжди була аутсайдером оскільки занадто прямолінійна у своїх висловлюваннях.

"Я була кілька разів на межі життя і смерті, втрачала близьких, збігала з дому, ночувала в підвалах, голодувала, мене намагалися зґвалтувати, били і принижували", - поділилася Анастасія.

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"Якби у 20 років мені сказали, що в 34 у мене буде троє дітей, коханий і люблячий чоловік, будинок з собакою, кішкою, басейном і трояндами - я б ніколи не повірила. Це була моя сама блакитна мрія, яка здавалася нездійсненною! Якби мені рік тому сказали — що я буду вести Instagram, розповідати як я тут квашу капусту і заколисую дитини ночами, - я б засміялася в обличчя",- підсумувала співачка.

Раніше ми писали, що Анастасія Приходько образилася на українську співачку Ані Лорак, яка проживає у РФ після її слів, що всі підопічні російського продюсера Костянтина Меладзе, крім неї однієї, були згодні з ним співпрацювати на умовах, "що лежать в особистій площині".