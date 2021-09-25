Ілон Маск знову вільний: мільярдер розлучився з канадською співачкою / Reuters

Американський мільярдер, винахідник і глава компанії Tesla Ілон Маск знову вільний - він і канадська співачка Клер Буше, більш відома під псевдонімом Граймс, вже не пара, попри те, що у них є спільна дитина. Разом вони були три роки.

"Зараз ми в напіврозлуці, але як і раніше любимо одне одного, часто бачимося і знаходимося в прекрасних відносинах", - розповів знаменитий винахідник.

За його словами, їх союзу з Буше завадила відстань. Річ у тім, що Маск у зв'язку з роботою в SpaceX і Tesla проводить більшу частину часу в Техасі або за кордоном. А Граймс переважно знаходиться в Лос-Анджелесі.

Проте під час бесіди Маска з журналістами Граймс була поруч з ним, а їх син з незвичайним ім'ям X Æ A-Xii Musk - в сусідній кімнаті.

Востаннє на публіці пару бачили разом на початку вересня на Met Gala - щорічному заході Інституту костюма Метрополітен-музею.

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Тоді 33-річна Граймс пройшлася червоною килимовою доріжкою самотньо, а 50-річний Маск приєднався до неї згодом.

Ілон Маск, співачка Граймс / Reuters

Відзначимо, офіційно Маск був одружений тричі, причому двічі - з однією і тією ж жінкою. Також він мав кілька романів, які не закінчилися весіллям. Від першого шлюбу відомий винахідник має п'ятьох дітей.

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