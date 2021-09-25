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Ілон Маск знову вільний: мільярдер розлучився з канадською співачкою

25 сентября 2021, 08:25

Союзу знаменитого винахідника і співачки завадила відстань - він найчастіше знаходився в Техасі, а вона в Лос-Анджелесі.

Ілон Маск
Ілон Маск знову вільний: мільярдер розлучився з канадською співачкою / Reuters

Американський мільярдер, винахідник і глава компанії Tesla Ілон Маск знову вільний - він і канадська співачка Клер Буше, більш відома під псевдонімом Граймс, вже не пара, попри те, що у них є спільна дитина. Разом вони були три роки.

"Зараз ми в напіврозлуці, але як і раніше любимо одне одного, часто бачимося і знаходимося в прекрасних відносинах", - розповів знаменитий винахідник.

За його словами, їх союзу з Буше завадила відстань. Річ у тім, що Маск у зв'язку з роботою в SpaceX і Tesla проводить більшу частину часу в Техасі або за кордоном. А Граймс переважно знаходиться в Лос-Анджелесі.

Проте під час бесіди Маска з журналістами Граймс була поруч з ним, а їх син з незвичайним ім'ям X Æ A-Xii Musk - в сусідній кімнаті.

Востаннє на публіці пару бачили разом на початку вересня на Met Gala - щорічному заході Інституту костюма Метрополітен-музею.

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Тоді 33-річна Граймс пройшлася червоною килимовою доріжкою самотньо, а 50-річний Маск приєднався до неї згодом.

Ілон Маск, співачка Граймс
Ілон Маск, співачка Граймс / Reuters

Відзначимо, офіційно Маск був одружений тричі, причому двічі - з однією і тією ж жінкою. Також він мав кілька романів, які не закінчилися весіллям. Від першого шлюбу відомий винахідник має п'ятьох дітей.

Читайте такжеКосмічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на ЗемлюРаніше йшлося про те, що очільник відомої американської компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск виставив на продаж свій останній особняк в Бель-Ейр (передмістя Лос-Анджелеса).

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