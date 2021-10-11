Ігор Кондратюк проштовхнув президенту петицію про заборону на виступи російських артистів в Україні

Ігор Кондратюк подав петицію про заборону концертної діяльності російським артистам / УНІАН

Петиція продюсера і телеведучого Ігоря Кондратюка про повну заборону концертної діяльності російським артистам на території України буде розглянута президентом найближчим часом. На підтримку автора петиції виступили понад 25 000 осіб.

Ігор Кондратюк виступив з радикальною пропозицією заборонити концертну діяльність всім артистам з Росії як країни агресора. Цю ідею він втілив у петиції, залишеної на офіційній сторінці інтернет-представництва президента України.

Петиція під назвою "Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами" була опублікована 21 вересня 2021 року. Менше ніж за місяць вона набрала 25 395 голосів підтримки.

Для розгляду петиції президентом України достатньо 25 тисяч голосів, а це означає, що петиція Кондратюка скоро постане перед Володимиром Зеленським.

Повний текст петиції свідчить: "Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців".

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Петиція Ігоря Кондратюка / https://petition.president.gov.ua/petition/123500

Про успішний збір необхідної кількості голосів Ігор Кондратюк поділився у своєму акаунті в Фейсбуці. Думки підписників продюсера про значення його петиції розділилися.

Читайте такжеІгор Кондратюк вітчихвостив українських "їздців" до КримуДеякі підписники картають Кондратюка за зайву радикальність, і вважають, що йому не місце в політиці:

Петиція Кондратюка викликала обурення / facebook.com/kondratjukigor

Однак було чимало і тих, хто підтримав Кондратюка. Шанувальники називають його справжнім патріотом і діляться, що давно підписали петицію, і з нетерпінням чекають її розгляду президентом України:

Підписники схвалили петицію Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

Сам Кондратюк свій пост підписав: "Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Дякую усім, хто поставив свої підписи під нею! Чекаємо розгляду Зеленським. Побачимо - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу".

Під праведний гнів продюсера до цього вже потрапила Софія Ротару.