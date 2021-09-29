Гвінет Пелтроу відсвяткувала 49-річчя пікантною фотосесією у ванній

Гвінет Пелтроу виповнилося 49 років / Reuters

Днями відома голлівудська актриса Гвінет Пелтроу відсвяткувала свій 49-й день народження та з цього приводу вирішила здивувати шанувальників відвертою фотографією.

На своїй сторінці в Instagram зірка Голлівуду опублікувала знімок, на якому вона повністю оголеною лежить у ванній на даху будівлі. Груди Гвінет Пелтроу прикрила руками.

Фотографія викликала хвилю захоплення в Мережі. Користувачі кинулися вітати Гвінет з днем народження і засипали компліментами з приводу того, як розкішно вона виглядає.

Оголена Гвінет Пелтроу в ванній/ Фото instagram.com/gwynethpaltrow

До слова, минулого року Гвінет Пелтроу у свій день народження також опублікувала фото в стилі ню - вона позувала абсолютно оголеною на тлі дерев. Фанати гідно оцінили ідеальні форми актриси.

Зазначимо, Гвінет Пелтроу народилася 27 вересня 1972 року.