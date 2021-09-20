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Грандіозна прем’єра Маскараду: у костюмі ведмедика був Поплавський, а у образі папуги – Попов

20 сентября 2021, 14:53

Найбільш обговорювані публічні персони країни приховуються у нових, більш рухливих фантастичних образах.

В суботу о 20:20 на телеканалі 1+1 відбулася грандіозна прем’єра шоу Маскарад, яку очікувала вся країна.

Прем’єра найзагадковішого шоу країни стала кращою програмою 18 вересня та пройшла із часткою 12.8% та рейтингом 3.4%. Яскраві постановки від режисерок Наталія Лисенкової, Наталії Ровенської та Марія Григоращенко, які вже відомі за роботою над проектами телеканалу 1+1 та номером легендарної Pink на Brit Awards, не залишили глядачів байдужими.

У другому сезоні змінились правила шоу. Найбільш обговорювані публічні персони країни приховуються у нових, більш рухливих фантастичних образах та демонструють різноманітні таланти, а зіркові команди змагаються за перемогу.

Новим ведучим шоу став Тімур Мірошниченко, який вже знайомий глядачам за інфотейнмент шоу "Твій день" на телеканалі 1+1.

Відкрив суботній вечір вже улюблений персонаж глядачів - сексуальний Папуга з Ріо. Він виконав запальний танець під один з головних хітів латинської музики та створив атмосферу справжнього карнавалу.

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"Це був неймовірний виступ та найкрутіше відкриття шоу. Спочатку я подумав, що це Амадор Лопес із гурту "Rumbero's". Його виступи виглядають саме так, але потім Папуга заговорив українською мовою без акценту, і я змінив свою думку", - сказав співак Дантес.

Наступною на сцену вийшла містична та небезпечна діва Медуза Горгона, голова якої прикрашена більш ніж 25 зміями. Суперзірка здивувала зіркові команди неймовірним оперним співом у 5 октав та виконала арію із фільму "П’ятий елемент" під назвою "The Diva Dance".

Відгадати, хто знаходиться у загадковій Медузі Горгоні, можна буде вже у наступних епізодах шоу.

Третьою на сцену вийшла загадкова мультиінструменталістка та еко-активістка Мавка. Героїня зіграла "Червону Руту" у новому, неочікуваному аранжуванні, чим заворожила мисливців та глядачів у залі.

"Це було магічно. Хочу сказати, що це був один із найкрасивіших номерів, які я колись бачила. Прекрасна Мавка своїм виступом наче розповіла історію кохання із зрадником Лукашем, який її покинув", - сказала форнтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Дізнатися, хто знаходиться у фантастичному персонажі, можна буде у майбутніх епізодах шоу "Маскарад" на 1+1.

Наступною зачаровувати глядачів вийшла зваблива та сексуальна Кішка. Героїня продемонструвала неймовірно складний акробатичний номер та провела майстер клас по акробатиці Дантесу та Ігору Ласточкіну.

Хто з зіркових команд відгадає героя, можна буде дізнатися у наступних випусках шоу.

П’ятим на сцену вийшов культовий персонаж, який не втрачає популярності вже протягом двох століть - Ведмедик Тедді. Зворушливий і запальний герой виконав пісню Dzidzio під назвою "Вихідний".

За правилами шоу, кожного епізоду зірок чекає "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези щодо зірок, прихованих у казкових образах. Переможця "Ліпсінк батлу" визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального голосування. Кожного епізоду будуть відкриті імена двох суперзірок у фантастичних костюмах. До інших трьох героїв наступного епізоду приєднаються ще двоє нових.

У прем’єрному випуску шоу "Маскарад" у "Ліпсінк батлі" змагалися Юрій Ткач та Ігор Ласточкін. Артисти виконали хіт відомої співачки Ірини Білик під назвою "Снег". Здобула перемогу на цьому етапі команда Ткача.

Зіркове тріо обрало першим відкрити неймовірного Папугу з Ріо. Команда Юрія Ткача змінила свою думку та відповіла, що у персонажі ховається ведучий ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" Олександр Попов, і виявилися праві. Тріо отримало перші 10 балів. Наступного персонажа, якого вирішили відкрити, став культовий Ведмедик Тедді. Зірки зробили припущення, що в образі Ведмедика - політик та громадський діяч Олег Ляшко, але помилилися. У неймовірному образі ховався політик, бізнесмен та співаючий ректор Михайло Поплавський.

Розкриття Папуги з Ріо:

Розкриття Ведмедика Тедді:

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Виробництвом проекту займається Big Entertainment Shows.

Дивіться шоу "Маскарад" щосуботи на телеканалі "1+1" о 20:20.

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