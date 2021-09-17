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Грандіозна прем'єра "Маскараду" на 1+1: чим здивує країну перший епізод нового сезону шоу

17 сентября 2021, 18:27

Глядачів чекає яскрава боротьба зіркових команд за перемогу в шоу, а також незабутні виступи улюблених персонажів.

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Цієї суботи о 20:20 відбудеться довгоочікувана прем'єра найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад", в якому зіркові команди боротимуться за перемогу, а суперзірки спорту, шоу-бізнесу, кіно і телебачення у фантастичних образах продемонструють глядачам різноманітні таланти.

Глядачів чекає яскрава боротьба зіркових команд за перемогу в шоу, а також незабутні виступи улюблених персонажів. Крім вже знайомих персонажів, в шоу з'являться і нові герої, за образами яких ховаються найпопулярніші і найбільш обговорювані публічні персони. Кожного епізоду п'ять супергероїв виходитимуть на сцену і демонструватимуть свої таланти – вокальні, танцювальні, а також вражати вміннями в оригінальному жанрі.

Першим на сцену вийде яскравий Папуга з Ріо, який здивував країну своїм образом. Папуга має двометрові крила і більш ніж 2000 пір'їнок, закріплених вручну. Персонаж продемонструє танцювальний талант і змусить зіркові команди рухатися.

"Я - мрія кожної сеньйорити. Обожнюю яскраве життя. Вже багато років красуні пташки в захваті від мене, а моя харизма зносить їм дах. Кілька разів на тиждень я чірікаю їм свої історії, а вони не зводять з мене очей. Таблоїди нещодавно приписували мені роман із золотою жар-птицею, але я вперше зізнаюся - моє серце вільне", - підказав про себе загадковий папуга.

Ще більше підказок про героїв маскараду можна буде побачити в прем'єрному випуску цієї суботи. Наступною запалить сцену міфічна Діва, неймовірна Медуза Горгона. Суперзірка продемонструє оперний вокал в п'ять октав.

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Покаже свій акробатичний талант зваблива кішка, з якою глядачі вже встигли познайомитися в ексклюзивному інтерв'ю на сайті телеканалу 1+1.

Суперзірка проведе майстер-клас і змусить Ігоря Ласточкіна і Дантеса виконати акробатичні трюки. Суботнім вечором на сцену вийдуть ще два нових героя. Хто саме це буде, дізнаєтеся вже 18 вересня о 20:20.

За правилами шоу, кожен епізод зірок чекає "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези щодо зірок, прихованих в казкових образах. Переможця "Ліпсінк батла" визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального голосування. Кожен епізоду будуть відкриті імена двох суперзірок у фантастичних костюмах. До решти трьох героїв наступного епізоду приєднаються ще двоє нових.

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Нагадаємо, триває медійний квест від телеканалу 1+1, завдяки якому телеглядачі дізнаються, хто стане героєм нового сезону маскараду. Персонажі з'являються в ефірі 1 + 1, соцмережах, друкованій пресі, а також на різних заходах, анонсуючи появу наступного героя. Так, вчора стало відомо, що новим героєм маскараду стане войовничий Ронін. Користувачі могли скласти пазл на сайті 1+1 і дізнатися таким чином, як виглядає персонаж.

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Ведучим другого сезону шоу став Тимур Мірошниченко. За перемогу боротимуться дві зіркові команди. Капітаном першої команди став Юрій Ткач, а до складу його трійки увійшли телеведуча Маша Єфросиніна і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна. Місце капітана другого тріо зайняв гуморист Ігор Ласточкін, а його компаньйонами стали примадонна української музичної індустрії Ірина Білик і співак Дантес. "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight".

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Дивіться прем'єру шоу "Маскарад" на телеканалі "1+1" вже 18 вересня о 20:20.

Facebook: https://www.facebook.com/maskarad.1plus1

Instagram: https://www.instagram.com/maskarad_1plus1/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuhSPxEyh6U3ujRQQtd6mDw

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