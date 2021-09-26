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Герцогиня Меган Маркл закликала до рівності в прикрасах та сукні за десятки тисяч доларів (фото)

26 сентября 2021, 21:30

Дружина принца Гаррі відвідала публічну подію у Нью-Йорку та висловилася про вакцинацію проти COVID-19.

Меган Маркл
Меган Маркл закликала до рівності / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, заради якої принц Гаррі зрікся престолу, закликала світ до рівності q справедливості при вакцинації від коронавірусу. При цьому вона виступала в прикрасах вартістю понад $35 тис.

Зазначається, що з відповідним закликом Маркл виступила на заході в Нью-Йорку. Герцогиня Сассекська заявила, що кожна людина на планеті має право отримати вакцину від коронавірусу, проте в реальності цього не відбувається, передає Daily Mail.

Маркл назвала неправильним те, що велика кількість вакцин надходить тільки в 10 багатих країн. Так, в США й деяких інших країнах можна піти та зробити щеплення будь-де, мільярди людей по всьому світу позбавлені такої можливості.

При цьому, як пише британський таблоїд, наряд, у якому вона вийшла на публіку, коштувало герцогині десятки тисяч доларів. Зокрема, Маркл виступала у білій сукні від Valentino за 4,5 тисячі доларів. Крім того, на ній були сережки за 16,5 тисячі доларів, годинник за 12 тисяч доларів та браслет за 6,9 тисячі доларів від Cartier.

Меган Маркл
Фото Reuters

У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами

Із закликом до країн світу активно обмінюватися та поширювати вакцини від COVID-19 звернувся директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге. Він заявив про це 10 вересня на презентації підсумкової доповіді загальноєвропейської комісії з питань здоров'я та сталого розвитку, створеної під егідою Європейського регіонального бюро ВООЗ.

За словами глави Європейського бюро ВООЗ, для того, щоб вийти з гострої фази пандемії, світовій спільноті необхідно виробити всеосяжний підхід та нарощувати масштаби вакцинації, знижуючи скептицизм до неї, а також нарощувати потенціал виробництва.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності коронавірусом. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні.

viber
Меган Маркл гендерна рівність вакцина від коронавірусу
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