Галкін та Пугачова пристрасно поцілувалися під час вечірки

У кадрі Максим Галкін їсть торта, а потім простягає голову до Пугачової, щоб поцілувати її. Спочатку вони просто чмокнулись в губи.
Зоряна пара Алла Пугачова і Максим Галкін на одному зі світських заходів не змогли стримати своїх почуттів і пристрасно поцілувалися, цей момент потрапив на відео, а потім його опублікували на фан-сторінці їхньої дочки Лізи в Instagram.
У кадрі Максим Галкін їсть торт, а потім простягає голову до Пугачової, щоб поцілувати її. Спочатку вони просто чмокнулися в губи, а потім Алла Борисівна проявила всю свою пристрасть та поцілувала свого чоловіка вже по-дорослому.
"Солодка парочка", - йдеться в описі до ролика.
"Любов всім вікам покірна", "Вкусняшки", "Щасливі разом", "Рада та любов", - пишуть шанувальники в коментарях.
Раніше Галкін показав Пугачову в білому сарафані або нічній сорочці з відкритими плечима і таким величезним декольте, що воно не утримує груди.
Також нагадаємо, Максим Галкін нарвався на комплімент від дружини Алли Пугачової, коли презентував їй свій новий подарунок.
Відео з презентацією він опублікував у своєму Instagram в стилі зйомки від першої особи. Він запитав у неї, чи хороший їхній новий автомобіль.