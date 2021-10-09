"Фура навіть не зупинилася!": мама співачки Камалії вдруге за пів року потрапила в ДТП

В результаті аварії жінка не постраждала / скріншоти з відео

Мама співачки Камалії Інна Шмаренкова потрапила в ДТП. За словами артистки, жінка їхала трасою Київ-Чернігів і на її автомобіль наїхала фура.

Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, винуватець аварії зник з місця.

"Фура навіть не зупинилася! Втекла з місця події! Мама була за кермом, але Слава Господу Богу не постраждала! Постфактум, спасибі поліції, що не змусили надто довго чекати! Приїхали через годину. А на дорозі зі знаками 50 км/год і ремонт дороги, поки ми стояли і чекали поліцію, аварійний знак, примудрилася збити проїжджаюча машина!",- повідомила Камалія.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли мати відомої української співачки стає учасником дорожньо-транспортної пригоди.

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За словами Інни Шмаренкової, винуватицею аварії стала молода дівчина, яка "підрізала її автомобіль на швидкості". Більш того, додала мама зіркової співачки, незнайомка втратила самоконтроль.

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