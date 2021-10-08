Євробачення 2022: стали відомі місце і дата проведення музичного конкурсу

Євробачення 2022 пройде в Італії / instagram.com/eurovision

Популярний музичний конкурс Євробачення у 2022 році пройде в Турині, Італія. До цього країна приймала Євробачення вже двічі: у 1965 році в Неаполі і у 1991 році в Римі.

Перемогу і честь провести музичне змагання в рідній Італії тоді привезли Джильола Чинкветті (1964) і Тото Кутуньо (1990).

Проведення Євробачення в Італії у 2022 гарантувала грандіозна перемога групи Måneskin (2021).

Це - важлива подія для Італії, яка останній раз приймала музичний конкурс 30 років тому.

Як, коли і де пройде Євробачення 2022 читайте далі.

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Євробачення 2022: місце проведення

Офіційний Instagram-акаунт музичного конкурсу анонсував, в якому саме з куточків мальовничої Італії буде проходити Євробачення в 2022 році. Честь приймати у себе найталановитіших артистів з усього світу отримало місто Турин.

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В якості майданчика для проведення вокального змагання була обрана багатофункціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур (Pala Alpitour) площею 34 000 квадратних метри і місткістю на 16 600 глядачів.

Концертний зал Пала-Альпітур в Турині / instagram.com/palaalpitour

Євробачення 2022: дата і час проведення

Традиційно в рамках Євробачення відбудеться три концерти:

Перший півфінал – 10 травня 2022 року

Другий півфінал – 12 травня 2022 року

Великий фінал - 14 травня 2022 року.

Початок усіх концертів - 21: 00 за київським часом.

Свою участь у конкурсі на даний момент підтвердили 33 країни. Хто поїде на Євробачення в 2022 році від України буде визначено, ймовірно, взимку 2021-2022. Можливими фаворитами є виконавиці TAYANNA і Alyona Alyona.

У липні 2021 року Måneskin, переможці Євробачення 2021, порадували фанатів свіжим кліпом. Соліст групи Даміано Давид знявся в ньому в одній білизні.