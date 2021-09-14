Євгенія Власова заявила, що ніколи не любила свого чоловіка

Євгенія Власова / Скріншот відео з youtube.com

Учасниця шоу Танці з зірками 2021 на 1+1 Євгенія Власова відкриває неймовірні таємниці зі свого життя, які вже давно приховує.

Жінка зізналася, що за 43 роки вона жодного разу не любила, а заміж вийшла тільки тому, що завагітніла.

Співачка була заміжня, проте зізналася, що ніколи в житті не любила. Їй здавалося, що була любов, але насправді виявилося, що це зовсім не так. Цей запис вона зробила в своєму щоденнику на шоу.

"Я, напевно, багатьох здивую, сказавши, що за 43 роки свого життя я не любила. Мені здавалося, що любила. Чому вийшла заміж? Тільки тому, що завагітніла. Вільна Женя Власова зі своїми суперхітами раптом потрапила у фінансову і моральну залежність", - сказала артистка.Читайте такжеОруджова Настя прокоментувала відхід з шоу Танці з зірками 2021

Євгенія була в шлюбі з продюсером ВІА Гри Дмитром Костюком. Відносини з ним були дуже складними, співачка постійно перебувала в нервовій напрузі - верхом був ДНК-тест в 4-річчя дитини. Однак Власова вдячна Дмитру за дочку Ніну, яка зараз є найголовнішою людиною в її житті.

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Рішення розірвати відносини прийняла саме Євгенія, а ось на офіційне розлучення подав Дмитро

"Мене добили вимогою провести ДНК-тест, коли Ніні було 4 роки. Тоді хотілося сильно вдарити за весь той біль і несправедливість. Але як я можу ненавидіти Діму? Завдяки дочці я досі люблю його, але не як чоловіка. Обожнюю його, тому що обожнюю дочку", - підкреслила співачка.

Влітку Ніні виповнилося 17 років. Чуттєвий виступ на Танцях з зірками зіркова мама присвятила саме їй.