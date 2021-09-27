Доктор Комаровський показав архівні фото коханої дружини і красенів синів

Євген Комаровський оберігає своїх близьких від публічності / instagram.com/uakomar/

Український педіатр Євген Комаровський рідко ділиться з читачами і глядачами подробицями свого особистого життя. Цього разу педіатр не тільки розповів, а й показав членів своєї сім'ї.

В ефірі передачі "Зірковий шлях" доктор зізнавс я, що оберігає своїх близьких від публічності.

"Мені це абсолютно вдається. Я хвалюся ними іноді в Instagram, але не можу уявити, що хтось із моїх близьких скористається тим, що він близький доктора Комаровського. Це в принципі неможливо. Я його вб'ю", - заявив він.

Також під час інтерв'ю в програмі були показані знімки дружини Комаровського Катерини Комаровської, на якій одружився в 1981 році.

Катерина Комаровська / скріншот з відео

У шлюбі у пари народилося двоє синів - Дмитро та Андрій. Також у Комаровських є три онуки.

Сини Євгена Комаровського / скріншот з відео

У обох вже є діти: у одного хлопчик, а у другого – хлопчик і дівчинка. Ось їх-то фотографії Євген Комаровський часто викладає у свій Instagram.