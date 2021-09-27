Дочка хворої на рак Заворотнюк відповіла на питання про самопочуття мами, але відмовилася її показувати

Анастасія Заворотнюк вже третій рік бореться з онкологією / Facebook

Модель Анна Заворотнюк намагається уникати розмов про свою маму, актрису Анастасію Заворотнюк, але періодично вона все ж відкриває завісу таємниці, яку ретельно створює сім'я навколо її хвороби.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вже третій рік бореться з онкологічним захворюванням. Інформація про те, що Анастасія Заворотнюк невиліковно хвора, з'явилася у вересні 2019 року.

Під час інтерактиву з підписниками в Instagram Анна Заворотнюк дала зрозуміти, що ніяких кардинальних змін в стані її мами не відбулося. Також дівчина відмовилася задовольняти цікавість шанувальників і ділитися спільним з нею фото.

"Вона боєць. Усе буде гаразд. Спільні фото ми не будемо публікувати! Навіщо це робити?", - відповіла Анна на питання одного зі своїх підписників.

Скріншот зі сторіс instagram.com/anna_zavorotnyuk

Раніше ми розповідали, що за словами режисера Анатолія Демидова, Анастасія Заворотнюк сильно постраждала через лікування раку голови. Колишній актор повідомив, що вона пересувається на візку, за нею доглядають 24/7, і вона лікує всі органи, які постраждали від хіміотерапії.