УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дмитро Гордон в піжамних штанях виконав хіт Боярського: "Скоро дует з Моргенштерном"

18 октября 2021, 15:16

Вокальні здібності журналіста викликали палкі суперечки в мережі.

Гордон
Дмитро Гордон заспівав пісню Боярського / УНІАН

Журналіст і телеведучий Дмитро Гордон продемонстрував свої вокальні здібності в караоке. Відеовиконання популярної пісні Боярського він виклав у своєму Instagram-акаунті.

Ролик зібрав майже 150 тисяч переглядів менш ніж за добу - голос висхідної зірки заінтригував багатьох шанувальників.

Дмитро Гордон в оточенні сім'ї та друзів вирішив заспівати в караоке. Для виконання журналіст вибрав хіт Михайла Боярського Палять листя.

Виконував шлягер Гордон дуже по-домашньому - в темній футболці і темних піжамних штанях з білим малюнком. На підтанцьовці у Гордона була його дружина Олеся Бацман.

У грі Гордон набрав 100 балів за виконання. Дружина підколола журналіста, що він корумпував караоке, щоб отримати таку високу оцінку.

Реклама

Думки про вокальні здібності Гордона розділилися: хтось вважає, що журналісту пора на Євробачення, а хтось жартує, що у Боярського впаде капелюх від цього відео:

"Мені дуже сподобалося відео, люди самі створюють затишок і веселу атмосферу в своєму будинку так і повинно бути".

"Трохи не в тон, але головне старання".

"Дмитро, скоро дует з Моргенштерном?"

"На Євробачення!!!"

"Крута підтанцьовка!"

"У Боярського капелюх впав після цього відео: D"

Читайте также"Ти геній, ні ти геній": після інтерв'ю Дмитра Гордона з Дмитром Гордоном мережу підірвали меми

Раніше Дмитро Гордон побалував шанувальників архівним фото періоду "до лисини".

viber
шоу-бізнес Дмитро Гордон новини шоу бізнесу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Наймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світуНаймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світу Розкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижнаРозкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижна В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Гороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощіГороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощі Що буде, якщо весь газ відібрати і поділитиЩо буде, якщо весь газ відібрати і поділити

Останні новини

06:18

Ще один локдаун Україна не потягне

05:50

Прикмети на 19 жовтня: що не можна робити в Фомін день і як не потрапити в біду Відео

05:37

Створено новий метод контрацепції для чоловіків: винахід вже отримав престижну нагороду

05:02

Яким українцям належить пенсія в 55, 50 і 45 років: повний перелік

04:41

Чому небезпечно випивати багато води за день - відповідь фахівця

Реклама
04:30

Леді Гага засвітила потужний "бампер" в ультракороткій срібній сукні

04:07

Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників

03:39

Макіяж на Хеллоуїн: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

03:10

Дієтолог пояснила, чи можна заощадити на продуктах при схудненні

02:55

До чого сниться кішка: тлумачення відомих сонників

02:22

Названа країна-антилідер з поширення коронавірусу Відео

02:10

Учені знайшли зв'язок між закладеністю носа і зайвою вагою

01:41

Які продукти не потрібно їсти людям після 45 років - відповідь дієтолога

01:36

Каральні методи не допоможуть: ексміністр пояснив, що робити з "антивакцинаторами" в Україні Відео

00:35

"Міс Україну-2021" розкритикували за російську мову: зухвала відповідь хейтерам Відео

00:21

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції Відео

18 жовтня, понеділок
23:55

"Вакцинація або локдаун": Зеленський розповів, що чекає українців через коронавірус і штам Дельта Відео

23:32

Викиньте їх прямо зараз: які речі не можна тримати на кухні Відео

22:58

Просто переплутав: під Києвом неадекват порубав сокирою матір чотирьох дітей Відео

22:57

Залежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматі Відео

Реклама
22:36

Стали відомі деталі смерті брата мера Кривого Рогу: поліція опублікувала відео Відео

22:20

Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації Відео

22:09

"Пекло": лікар розповів про ситуацію в Олександрівській лікарні Києва Відео

21:53

"Руйнують мінські домовленості": Кулеба жорстко поскаржився ЄС на Росію Відео

21:30

"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "Гру кальмара"

21:23

Євросоюз хоче закрити кордони для України через спалах коронавірусу Відео

21:07

В Україні буде бустерна доза антиковидної вакцинації: кому світять щеплення Відео

20:43

Осіння презентація Apple 18 жовтня: представлені нові AirPods і MacBook Pro Відео

20:38

Невістка покійного Кернеса опинилася в центрі скандалу через українофобський анекдот

20:26

Києву загрожує "червона" зона: яка ситуація в лікарнях Відео

20:06

Знайдено мертвим брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

20:02

Ведуча 1+1 Людмила Барбір і Михайло Кукуюк озвучили легендарних героїв "Сімейки Адамс"

20:00

План оборони держави – "паперова" готовність захищатися чи перегляд оборонної стратегії України Погляд

19:54

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

19:46

"Рідні вирушили відпочивати, а жінку залишили з COVID": повний літак українців застряг у Єгипті Відео

19:41

МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований Відео

19:16

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Відео

19:16

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві Відео

18:58

В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Відео

18:58

Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

Реклама
18:43

У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні Відео

18:25

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації Відео

18:16

Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

18:04

Законопроєкт про реформу містобудування удосконалять за результатами перевірки НАЗК

17:55

Чоловік Насті Каменських розкрив її незвичайне прізвисько і зворушливо привітав з річницею

17:37

Кров з вуха: що робити і коли звертатися до лікаря

17:33

50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти Відео

17:30

В Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго Відео

17:28

Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Відео

17:14

В Україні стався землетрус: кого "потрусило"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять