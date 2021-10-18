Дмитро Гордон в піжамних штанях виконав хіт Боярського: "Скоро дует з Моргенштерном"

Дмитро Гордон заспівав пісню Боярського / УНІАН

Журналіст і телеведучий Дмитро Гордон продемонстрував свої вокальні здібності в караоке. Відеовиконання популярної пісні Боярського він виклав у своєму Instagram-акаунті.

Ролик зібрав майже 150 тисяч переглядів менш ніж за добу - голос висхідної зірки заінтригував багатьох шанувальників.

Дмитро Гордон в оточенні сім'ї та друзів вирішив заспівати в караоке. Для виконання журналіст вибрав хіт Михайла Боярського Палять листя.

Виконував шлягер Гордон дуже по-домашньому - в темній футболці і темних піжамних штанях з білим малюнком. На підтанцьовці у Гордона була його дружина Олеся Бацман.

У грі Гордон набрав 100 балів за виконання. Дружина підколола журналіста, що він корумпував караоке, щоб отримати таку високу оцінку.

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Думки про вокальні здібності Гордона розділилися: хтось вважає, що журналісту пора на Євробачення, а хтось жартує, що у Боярського впаде капелюх від цього відео:

"Мені дуже сподобалося відео, люди самі створюють затишок і веселу атмосферу в своєму будинку так і повинно бути".

"Трохи не в тон, але головне старання".

"Дмитро, скоро дует з Моргенштерном?"

"На Євробачення!!!"

"Крута підтанцьовка!"

"У Боярського капелюх впав після цього відео: D"

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