Колишня дружина Меладзе розповіла про смерть сина: "Була впевнена, що Бог допоможе"

Їхній син пробув у реанімації 10 днів / spletnik.ru

Екс-дружина російського співака Валерія Меладзе відверто розповіла про свого загиблого первістка, який народився в 1990 році.

Вона зізналася, що він прожив всього десять днів, лікарям не вдалося врятувати хлопчика. Справитися з такою втратою їй допомогла віра, розповіла Ірина в інтерв'ю для YouTube-каналу "Спас".

"Мені було на той момент 24 роки. Пам'ятаю тоді малюк лежав 10 днів в реанімації, і я була впевнена, що Бог допоможе. Тоді у мене ще навіть не прокинулися материнські почуття і це були перші кроки", – розповіла Ірина.

Ірина Меладзе зізналася, що шкодує про те, що не встигла похрестити малюка. У той час молода обраниця співака ще не вивчала питання віри.

читайте такожМовчала 18 років: Полякова зізналася, чому встала на бік Лорак у скандалі з Меладзе"Мені так гірко, що він пішов нехрещеним. Потім я почала читати багато книг на цю тему і дізналася, що в такі переломні моменти мати може сама хрестити свою дитину. Зрозуміло, що мій син не може бути в поганому місці, але так як він помер нехрещеним, я не можу молитися за нього в церкві", — відверто поділилася Ірина.

Ірина та Валерій Меладзе прожили у шлюбі майже 25 років. У 2014 році стало відомо, що подружжя офіційно розлучилося. Причиною ро злучення став роман співака з учасницею групи "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою.