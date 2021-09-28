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"Було пристойно і скромно": Вакарчук відверто розповів про своє найперше побачення

28 сентября 2021, 04:10

Перша романтична зустріч майбутньої зірки відбулася в студентські роки у Львові. Але стосунки тривали недовго.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / скріншот

Популярний український співак, фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відверто розповів про своє перше побачення.

Перша романтична зустріч з коханою відбулася у студентські роки у рідному Львові, розповів Вакарчук в ефірі програми Ранок з Україною.

Святослав організував побачення прямо в навчальному закладі - в одній з аудиторій Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому він навчався на факультеті фізики.

"Щоби далеко не ходити. Ми зустрілися в одній аудиторії. Все було пристойно, навіть дуже скромно. Я з дівчиною поговорив, і у нас зав'язалися стосунки. Але скоро ця історія кохання закінчилася", - поділився музикант.

Читайте также"Залишилося на все життя": Вакарчук поділився зворушливою історією з дитинстваЯк повідомляв Главред, Святослав Вакарчук розлучився з дружиною Лялею Фонарьовою. Пара була разом понад 20 років, проте музикант рідко коментував своє особисте життя. Вони разом виховували дочку Лялі від попереднього шлюбу Діану.

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Про нинішню обраницю та матір дитини Вакарчука достовірно нічого невідомо.

Ходять чутки, що кохана музиканта є співробітницею кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, зокрема і для зарубіжних брендів, а також займається виробництвом серіалів і кліпів.

Наприкінці серпня стало відомо, що Вакарчук став батьком. У артиста народився син. Хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.

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Святослав Вакарчук Океан Ельзи новини шоу бізнесу
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