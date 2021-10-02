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"Купував прикраси у кредит": Кухар розкрила, як Стоянов завоював її серце

2 октября 2021, 13:36

Олександр Стоянов вирішив "брати змором" Катерину Кухар. Він довгий час поводився як ідеальний друг, а ще дуже часто міркував на одну і ту саму тему.

Катерина Кухар, Олександр Стоянов
Олександр Стоянов і Катерина Кухар / Фото УНІАН

Суддя проєкту Танці з зірками, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар та її колега і чоловік - знаменитий український танцюрист Олександр Стоянов - дали велике інтерв'ю. Пара розкрила подробиці особистого життя і розповіла, як розвивалися їхні стосунки з самого початку знайомства.

Катерина зізналася виданню Фокус, що завжди була розпещена увагою чоловіків. Але що стосується її колеги Олександра Стоянова, то вона не розуміла, чи подобається йому як жінка - він довгий час поводився просто як друг. Носив валізи, запрошував на вечері, масажував ноги після вистави, давав поради з приводу кавалерів.

"Ідеальний друг. Так тривало довго. Сидимо поруч, дивимося фільм і ... жодних намірів з його боку", - поділилася Кухар.

За словами Олександра, коли він "влаштував натяк на наміри, то відчув легкий морозець". Тому вирішив "брати Катерину змором".

"Але вийшло так, що я настільки непогано себе зарекомендував в той період, що Катя вирішила: "Якщо він мені не дістанеться, значить, може дістатися комусь іншому". Включився власницький інстинкт", - розповів Стоянов.

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Олександр зазначив, що коли він прийшов у театр, то його забезпечували битьки. При цьому розумів, що потрібно по максимуму себе проявити, щоби ця жінка була поруч.

"Мені здається, що за кожну прикрасу, що він мені дарував, він не лише віддавав всі свої гроші, а й кредити брав", - додала Катерина.

"Але найголовніше, я говорив про дітей. Це у мене був перевірений з училища прийом. У мене було прізвисько бик-запліднювач, тому що я весь час про дітей просторікував. Дівчата в чергу шикувалися, пропонуючи своє серце. Але все це виявилося генеральною репетицією перед зустріччю з Катею", - зізнався Стоянов.

Зазначимо, Кухар і Стоянов офіційно зареєстрували шлюб у вересні 2019 року після 10 років спільного життя. Подружжя виховує двох дітей - Тимура, сина Кухар від попередніх стосунків (2009), і спільну дочку Анастасію (2015).

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Катерина Кухар Олександр Стоянов Танці з зірками новини шоу бізнесу
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