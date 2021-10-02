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Брітні Спірс звільнилася від опіки батька та повністю роздяглася - пікантні фото

2 октября 2021, 09:51

Співачка опублікувала спокусливі фотографії, на яких вона зображена повністю оголеною.

Брітні Спірс
Брітні Спірс опублікувала пікантні фотографії / Фото Rueters

Популярна американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно звільнилася від опіки батька, опублікувала серію дуже відвертих фотографій - на знімках вона постала абсолютно оголеною, а найпікантніші місця Брітні "прикрила" смайликами.

"Гра в Тихому океані нікому не зашкодить", — підписала співачка свої фото в Instagram.

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Брітні Спірс
Повністю оголена Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears
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Брітні Спірс повністю роздяглася для фото / instagram.com/britneyspears
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instagram.com/britneyspears

Шанувальники артистки зазначили, що тепер вона заново народжена вільна жінка та вільна від усього в прямому сенсі.

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До слова, деякі користувачі соцмережі звинуватили Брітні Спірс в тому, що вона редагувала свої фотографії. Вони помітили криві стіни у ванній. У свою чергу, виконавиця відповіла, що фотошопом не користувалася.

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Як повідомляв Главред, минулого літа через 13 років повного контролю над фінансами та особистим життям дочки Джеймі Спірс - батько Брітні Спірс - "здався", і погодився зняти із себе повноваження опікуна.

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Повідомлялося, що Брітні Спірс постійно накачують наркотиками і протизаплідними за вказівкою батька.

7 вересня Джеймі Спірс подав до суду запит з проханням припинити опікунство над дочкою. Він зазначив, що якщо його дочка хоче самостійно управляти життям, вона має право отримати таку можливість.

До слова, після того як Брітні Спірс звільнилася від опіки свого батька, її вже встигли звинуватити в неадекватній поведінці. Нібито вона побила домробітницю.

viber
Брітні Спірс новини шоу бізнесу
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