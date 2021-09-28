"Білявка номер один": Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

Віра Брежнєва / Фото instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва знову порадувала шанувальників новими фото. Цього разу артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в елегантній червоній сукні, що вигідно підкреслює пишний бюст.

Фото з'явилися в Instagram Брежнєвої. Вона позує перед камерою в ефектній червоній сукні. Образ зірка доповнила масивним кольє на шиї та маленькими сережками.

Сукня чудово підкреслила стрункі ноги Віри та її апетитні груди.

"Піднімаю настрій яскравими фарбами", - коротко підписала фотографії Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва в червоній сукні заворожила шанувальників / Фото instagram.com/ververa

Віра Брежнєва похвалилася апетитним бюстом / Фото instagram.com/ververa

Фанати із захопленням відреагували на фото 39-річної знаменитості в коментарях. Зокрема, вони написали наступне:

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"Друга фотографія точно піднімає! І не лише настрій!"

"Леді в червоному!"

"Білявка номер один!"

"Шикарна Віра"

"Як красиво! Це не худі ! Ось так гортаєш стрічку і раптом бачиш таке фото - я переповнена захопленням! Як же це красиво! Спасибі вам за красу!"

Як повідомляв Главред, Віра Брежнєва топлес у білих трусиках показала, як приймає душ.