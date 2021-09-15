24-річна дочка Мадонни показала всім язик та неголені пахви на червоній дорожці Met Gala 2021

Старша дочка Мадонни показала свою любов до бодіпізитиву / фото: instagram.com/lourdesleon

24-річна дочка співачки Мадонна Лурдес Леон привернула до себе увагу на червоній доріжці Met Gala своїм провокаційним виглядом і поведінкою. Дівчина в черговий раз вирішила продемонструвати свою любов до бодіпізітіву.

Перед камерами починаюча модельєр і фешн-блогер з'явилася в образі в стилі Боллівуду. Одягалася Лола в рожевий костюм від Moschino, розшитий паєтками з бісером.

На червоній доріжці дівчина також кривлялася, показувала пірсинг на язиці, а потім підняла руку і продемонструвала на камери свою неголену пахву.

Лурдес Леон на червоній доріжці / фото : instagram.com/lourdesleon

Варто відзначити, що спадкоємиця 62-річної Мадонни впевнено слідкує по стопах матері, і якщо бере участь у фотосесіях, то тільки в публічних, кричущих та скандальних.

На одному зі знімків на своїй сторінці в Instagram Лурдес прийняла провокаційну позу у стрінгах на величезних шпильках . Модель знялася для обкладинки 14 випуску Office Magazine, на якому вона засвітила сідниці.